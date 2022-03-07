Defne Samyeli Sinirden Kıpkırmızı Oldu! Konu Oraya Çekilince Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Bir süredir iş insanı Onur Arıkan ile adı aşk iddialarına karışan Defne Samyeli, isyan etti. Geçtiğimiz gün magazin muhabirleri yediği bir yemek sonrası sohbet eden Defne Samyeli, hakkında çıkan aşk dedikodularına o cümleler ile yanıt verdi! Peki, Defne Samyeli hakkında çıkan aşk iddialarına ne dedi? Defne Samyeli hakkında çıkan aşk iddialarına nasıl bir cevap verdi? İşte, detaylar…