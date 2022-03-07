Defne Samyeli Sinirden Kıpkırmızı Oldu! Konu Oraya Çekilince Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Bir süredir iş insanı Onur Arıkan ile adı aşk iddialarına karışan Defne Samyeli, isyan etti. Geçtiğimiz gün magazin muhabirleri yediği bir yemek sonrası sohbet eden Defne Samyeli, hakkında çıkan aşk dedikodularına o cümleler ile yanıt verdi! Defne Samyeli ile merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir iş insanı Onur Arıkan ile adı aşk iddialarına karışan Defne Samyeli, isyan etti. Geçtiğimiz gün magazin muhabirleri yediği bir yemek sonrası sohbet eden Defne Samyeli, hakkında çıkan aşk dedikodularına o cümleler ile yanıt verdi! Peki, Defne Samyeli hakkında çıkan aşk iddialarına ne dedi? Defne Samyeli hakkında çıkan aşk iddialarına nasıl bir cevap verdi? İşte, detaylar…
07 Mar 2022 - 17:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.