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07 Mar 2022 - 17:23

Survivor Ogeday Çıldırdı; Acun Medya Önüne Geçemez Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Seyirci Delirdi! Bir Değil, İki Değil… “Yazıklar Olsun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a damgasını vuran Ogeday Girişken; sosyal medyayı salladı! Adeta çıldıran Ogeday Girişken; Acun Medya’nın önüne geçilmez bir hal almasına neden oldu! Seyirciyi delirten bu durum sonrasında birçok kişi, “Bu durum bir değil, iki değil! Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…