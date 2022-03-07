Survivor Ogeday Çıldırdı; Acun Medya Önüne Geçemez Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Seyirci Delirdi! Bir Değil, İki Değil… “Yazıklar Olsun”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a damgasını vuran Ogeday Girişken; sosyal medyayı salladı! Adeta çıldıran Ogeday Girişken; Acun Medya’nın önüne geçilmez bir hal almasına neden oldu! Seyirciyi delirten bu durum sonrasında birçok kişi, “Bu durum bir değil, iki değil! Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için büyük bir mücadele içerisine giren Gönüllüler ve Ünlüler takımından kazanan takımsa Gönüllüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımında bulunan Ogeday Girişken ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.