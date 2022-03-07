Alişan’ın Eşi Buse Varol Açıldı Saçıldı! Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Alişan Çatır Çatır Çatlayacak” Fizik Şov Yaptı…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü yalnız başına kutlamıştı. Buse Varol’un Alişan olmadan paylaşım yapmış ve kafalarda soru işareti oluşmuştu. Alişan’ın ise ailesiyle birlikte kızının doğum gününü kutlamıştı. Bu durumsa sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Kısa bir süre önce yeniden ilişkilerini toplama kararı almıştı. Şimdi ise büyük bir skandal patlak verdi. Buse Varol öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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