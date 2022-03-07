Alişan’ın Eşi Buse Varol Açıldı Saçıldı! Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Alişan Çatır Çatır Çatlayacak” Fizik Şov Yaptı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, açıldı saçıldı! Gündeme bomba gibi düşen Buse Varol, minicik eteğiyle sosyal medyayı salladı geçti. Birçok kişi ise “Alişan çatır çatlayacak” yorumlarında bulundu! Verdiği kilolarla fizik şov yapan Buse Varol, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü! İşte Buse Varol’dan gelen titreten paylaşım…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü yalnız başına kutlamıştı. Buse Varol’un Alişan olmadan paylaşım yapmış ve kafalarda soru işareti oluşmuştu. Alişan’ın ise ailesiyle birlikte kızının doğum gününü kutlamıştı. Bu durumsa sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Kısa bir süre önce yeniden ilişkilerini toplama kararı almıştı. Şimdi ise büyük bir skandal patlak verdi. Buse Varol öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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07 Mar 2022 - 17:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.