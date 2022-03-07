Acun Ilıcalı’dan Skandal Survivor Atağı! Sürgün Gitti, Zindan Geldi! Yarışmacıların Canına Okunacak; Herkes Kırılacak! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm her şey komple değişti! Acun Ilıcalı’dan gelen skandal atak, yarışmacıların biçare olacağını gösterdi. Sürgün adasını kaldırma kararı alan Acun Ilıcalı, öyle bir sisteme geçti ki, birçok kişi “zindan adası” yorumda bulundu! Yarışmacıların canına okunacağı gündeme bomba gibi düşerken; sosyal medya kullanıcıları ise “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması, milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; yarışma için konulan kurallar ise heyecanı artıyor. Ada yaşantısının başlamasıyla birlikte devreye giren Sürgün adası birçok ismi ağırlamıştı. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! Yeni kurallar akılları yerinden etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.