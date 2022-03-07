- 07 Mar 2022 - 18:27 G: 07 Mar 2022 - 18:32

Acun Ilıcalı’dan Skandal Survivor Atağı! Sürgün Gitti, Zindan Geldi! Yarışmacıların Canına Okunacak; Herkes Kırılacak! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm her şey komple değişti! Acun Ilıcalı’dan gelen skandal atak, yarışmacıların biçare olacağını gösterdi. Sürgün adasını kaldırma kararı alan Acun Ilıcalı, öyle bir sisteme geçti ki, birçok kişi “zindan adası” yorumda bulundu! Yarışmacıların canına okunacağı gündeme bomba gibi düşerken; sosyal medya kullanıcıları ise “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması, milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; yarışma için konulan kurallar ise heyecanı artıyor. Ada yaşantısının başlamasıyla birlikte devreye giren Sürgün adası birçok ismi ağırlamıştı. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! Yeni kurallar akılları yerinden etti!

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07 Mar 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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