Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran şok içerisinde bıraktı. Evleneceği iddia edilen ismin evleneceği isminde Masterchef yarışmasından çıkması; ağızların açık kalmasına neden oldu! Herkes Sergen Özen diye beklerken; o isme yapmış olduğu yüzük hamlesi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri olmuştu. Yarışmadan sonra bambaşka birisi olan Dilara Başaran, aşk iddialarıyla yeniden gündeme bomba gibi düştü. Her sözü ayrı bir olay yaratan Dilara Başaran’ın evlilik hamlesi dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.