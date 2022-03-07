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07 Mar 2022 - 19:07

Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran şok içerisinde bıraktı. Evleneceği iddia edilen ismin evleneceği isminde Masterchef yarışmasından çıkması; ağızların açık kalmasına neden oldu! Herkes Sergen Özen diye beklerken; o isme yapmış olduğu yüzük hamlesi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…