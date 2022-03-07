- 07 Mar 2022 - 21:19

Survivor Aycan Mesajları İfşa Edip, Herkese Resti Çekti! Yarışmadan Çekildikten Sonra Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü! Neler Dedi Neler... Kulaklarınızı Tıkayın!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç, açtı ağzını yumdu gözünü! Yarışmadan çekildikten sonra “Sizin gibilere yazıklar olsun” yorumunda bulunan Aycan Yanaç, ortalığın karışmasına neden oldu! İşte Survivor Aycan’dan gelen skandal sözler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde yer alan daha sonra ise koronavirüse yakalandığı için yarışmadan ayrılan Aycan Yanaç, hayranlarını derinden üzmüştü. Aycan Yanaç’ın yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşımlar ise şok etkisi yarattı! Aycan Yanaç, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 21:19 Ankara- Yaşam

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