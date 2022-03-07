Survivor Aycan Mesajları İfşa Edip, Herkese Resti Çekti! Yarışmadan Çekildikten Sonra Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü! Neler Dedi Neler... Kulaklarınızı Tıkayın!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde yer alan daha sonra ise koronavirüse yakalandığı için yarışmadan ayrılan Aycan Yanaç, hayranlarını derinden üzmüştü. Aycan Yanaç’ın yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşımlar ise şok etkisi yarattı! Aycan Yanaç, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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