Survivor Aycan Mesajları İfşa Edip, Herkese Resti Çekti! Yarışmadan Çekildikten Sonra Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü! Neler Dedi Neler... Kulaklarınızı Tıkayın!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç, açtı ağzını yumdu gözünü! Yarışmadan çekildikten sonra “Sizin gibilere yazıklar olsun” yorumunda bulunan Aycan Yanaç, ortalığın karışmasına neden oldu! İşte Survivor Aycan’dan gelen skandal sözler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde yer alan daha sonra ise koronavirüse yakalandığı için yarışmadan ayrılan Aycan Yanaç, hayranlarını derinden üzmüştü. Aycan Yanaç’ın yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşımlar ise şok etkisi yarattı! Aycan Yanaç, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.