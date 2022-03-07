Arda Kural Meğer Ölümden Dönmüş! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Taş Bağladı! Sokaklarda Aç Susuz Kalmış... Hikayesi Herkesi Ağlattı!

Emret Komutanım gibi bir zamanlar çok izlenen yapımlarda başrol olarak yer almış olan Arda Kural, bir anda elini eteğini setlerden ve projelerden çekmişti. Uzun bir süredir setlerden uzak olan Arda Kural, bir filmin galasında görüntülenmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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