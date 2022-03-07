Arda Kural Meğer Ölümden Dönmüş! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Taş Bağladı! Sokaklarda Aç Susuz Kalmış... Hikayesi Herkesi Ağlattı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Kural, öyle şeyler dedi ki, yürekler resmen taş bağladı! Sokaklarda kaldığı bilinen Arda Kural, ölümden döndüğünü ilk kez açıkladı. Hüngür hüngür ağlatan Arda Kural, Yıldız Asyalı itirafından hemen sonra bilinmeyenleri ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Emret Komutanım gibi bir zamanlar çok izlenen yapımlarda başrol olarak yer almış olan Arda Kural, bir anda elini eteğini setlerden ve projelerden çekmişti. Uzun bir süredir setlerden uzak olan Arda Kural, bir filmin galasında görüntülenmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.