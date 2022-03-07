07 Mar 2022 - 20:26 Güncelleme: 07 Mar 2022 - 20:39
Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! “Sen Neler Diyorsun?” Olay Üzerine Olay…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Seren Serengil sanal linç kurbanı oldu! Öyle bir şey dedi ki, canlı yayın ayağa kalktı! Görenler ise “Sen neler diyorsun?” yorumunda bulundu! Olay üzerine olay yaşanırken; canlı yayında kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da jüri olarak bulunan Seren Serengil, mide ameliyatı geçirmiş ve ameliyattan sonra zor bir süreç yaşamıştı. Şimdi ise o günleri unutarak skandal sözlere yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.