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07 Mar 2022 - 20:26

Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! “Sen Neler Diyorsun?” Olay Üzerine Olay…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Seren Serengil sanal linç kurbanı oldu! Öyle bir şey dedi ki, canlı yayın ayağa kalktı! Görenler ise “Sen neler diyorsun?” yorumunda bulundu! Olay üzerine olay yaşanırken; canlı yayında kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…