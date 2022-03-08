- 08 Mar 2022 - 07:31 G: 08 Mar 2022 - 07:36

Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…

Adeta her gün zam gelen akaryakıt fiyatlarından etkilenmeye devam eden LPG, ev tüpü fiyatlarını da etkilemeye başladı. Ev tüpü fiyatlarının arttığı şu günlerde adeta yemek yapamayacak hale gelecek olan vatandaşlar, 2022 yılının mart ayı tüp fiyatlarını görünce şaşırıp kaldı. Sizde güncel tüp fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Adeta her gün zam gelen akaryakıt fiyatlarından etkilenmeye devam eden LPG, ev tüpü fiyatlarını da etkilemeye başladı. Ev tüpü fiyatlarının arttığı şu günlerde adeta yemek yapamayacak hale gelecek olan vatandaşlar, 2022 yılının mart ayı tüp fiyatlarını görünce şaşırıp kaldı. Gelen zam sonrası fiyatlarını güncelleyen Aygaz ve İpragaz markaları da yeni fiyatları ile vatandaşların ağzını açık bıraktı. Peki, mutfak tüpü ve küçük tüp fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ev tüpü fiyatları kaç TL, ne kadar 2022? İşte, Aygaz, İpragaz Mart 2022 tüp fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

08 Mar 2022 - 07:31 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek mask
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek
Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün… mask
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün…
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı! mask
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı!
Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir? mask
Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir?
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL? mask
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL?
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır? mask
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır?
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur? mask
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur?
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz… mask
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz…
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın! mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 8 Mart 2022 Hava Durumu mask
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 8 Mart 2022 Hava Durumu
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mart 2022 Salı 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mart 2022 Salı 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı Çözümü Buldu! Hikmet ve Yasin'e Diskalifiye Kartını Gösterdi! Laf Sokan Sözleriyle Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık” mask
Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı Çözümü Buldu! Hikmet ve Yasin'e Diskalifiye Kartını Gösterdi! Laf Sokan Sözleriyle Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık”
25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı? mask
25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı?
Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’ın Serveti ve Mal Varlığı Ortaya Çıktı? Polat Alemdar'ın ne kadar parası var?! İşte Necati Şaşmaz’ın Mal Varlığı 2022 mask
Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’ın Serveti ve Mal Varlığı Ortaya Çıktı? Polat Alemdar'ın ne kadar parası var?! İşte Necati Şaşmaz’ın Mal Varlığı 2022

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status