Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…

Adeta her gün zam gelen akaryakıt fiyatlarından etkilenmeye devam eden LPG, ev tüpü fiyatlarını da etkilemeye başladı. Ev tüpü fiyatlarının arttığı şu günlerde adeta yemek yapamayacak hale gelecek olan vatandaşlar, 2022 yılının mart ayı tüp fiyatlarını görünce şaşırıp kaldı. Gelen zam sonrası fiyatlarını güncelleyen Aygaz ve İpragaz markaları da yeni fiyatları ile vatandaşların ağzını açık bıraktı. Peki, mutfak tüpü ve küçük tüp fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ev tüpü fiyatları kaç TL, ne kadar 2022? İşte, Aygaz, İpragaz Mart 2022 tüp fiyatları…

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