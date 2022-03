Survivor Hayati SMS Oylaması! 6 Yarışmacının Kaderi Bu SMS Sonucuna Bağlı! Toplu SMS Sonucu Ne Oldu, Belli Oldu Mu? İşte SMS Sonuçları

Türkiye’nin nefeslerini tutarak izlediği yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde birleşme partisine çok yaklaştı. Edis’in sahne alacağı bir konser ve parti sonrası ünlüler ile gönüllüler takımının adalarını birleştirecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, o isimleri belirlemek için SMS yarışına girdi. SMS yarışının sonuçları ise, Survivor All Star 2022 izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor 2022 All Star birleşme partisine gidecek isimler kimler? Survivor All Star 2022 yarışması SMS sonucu belli oldu mu, ne oldu? Survivor All Star kim elendi? İşte, detaylar…

