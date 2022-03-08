Survivor Hayati SMS Oylaması! 6 Yarışmacının Kaderi Bu SMS Sonucuna Bağlı! Toplu SMS Sonucu Ne Oldu, Belli Oldu Mu? İşte SMS Sonuçları
Türkiye’nin nefeslerini tutarak izlediği yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde birleşme partisine çok yaklaştı. Edis’in sahne alacağı bir konser ve parti sonrası ünlüler ile gönüllüler takımının adalarını birleştirecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, o isimleri belirlemek için SMS yarışına girdi. İşte güncel SMS oylaması ile ilgili detaylar...
Türkiye’nin nefeslerini tutarak izlediği yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde birleşme partisine çok yaklaştı. Edis’in sahne alacağı bir konser ve parti sonrası ünlüler ile gönüllüler takımının adalarını birleştirecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, o isimleri belirlemek için SMS yarışına girdi. SMS yarışının sonuçları ise, Survivor All Star 2022 izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor 2022 All Star birleşme partisine gidecek isimler kimler? Survivor All Star 2022 yarışması SMS sonucu belli oldu mu, ne oldu? Survivor All Star kim elendi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Mar 2022 - 07:35 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.