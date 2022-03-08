Hyundai En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? İşte 2022 Hyundai İ10, İ20, Elantra Ve Tucson Sıfır Km Araç Fiyatları…

Birbirinden iddialı modelleri ile otomobil tutkunlarının her an dikkatini çekmeyi başarmış olan Hyundai, şimdilerde; i10, i20, Elantra ve Tucson modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya başladı. mükemmel tasarımının yanı sıra uygun fiyatları ile de dikkat çeken Hyundai, bu modellerinin 2022 yılı fiyatını da belirledi. Öte yandan o fiyatları gören otomobil tutkunları, soluğu hemen Hyundai bayilerinde aldı! Peki, Hyundai i10, i20, Elantra ve Tucson sıfır araçları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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