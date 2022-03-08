Hyundai En Ucuz Sıfır Arabası Kaç Lira? Hyundai İ10, İ20, Elantra Ve Tucson Fiyatları Düştü! İşte 2022 Hyundai Fiyatları…
Birbirinden iddialı modelleri ile otomobil tutkunlarının her an dikkatini çekmeyi başarmış olan Hyundai, şimdilerde; i10, i20, Elantra ve Tucson modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya başladı. mükemmel tasarımının yanı sıra uygun fiyatları ile de dikkat çeken Hyundai ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...
Birbirinden iddialı modelleri ile otomobil tutkunlarının her an dikkatini çekmeyi başarmış olan Hyundai, şimdilerde; i10, i20, Elantra ve Tucson modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya başladı. mükemmel tasarımının yanı sıra uygun fiyatları ile de dikkat çeken Hyundai, bu modellerinin 2022 yılı fiyatını da belirledi. Öte yandan o fiyatları gören otomobil tutkunları, soluğu hemen Hyundai bayilerinde aldı! Peki, Hyundai i10, i20, Elantra ve Tucson sıfır araçları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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08 Mar 2022 - 12:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.