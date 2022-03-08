- 08 Mar 2022 - 07:45 G: 08 Mar 2022 - 07:50

Renault En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? İşte 2022 Renault Clio, Megan, Taliant Ve Zoe Sıfır KM Araç Fiyatları…

Birbirinden iddialı modelleri ile her dönem satış rekorları kıran otomobil markalarından biri olan Renault, 2022 yılı itibariyle satışına başladığı Clio, Megan, Taliant ve Zoe araçlarının sıfır kilometrelik fiyatlarını belirledi. Yeni fiyatları ile otomobil tutkunlarının bir hayli ilgisini çeken Renault ile ilgili detaylar haberimizde...

Birbirinden iddialı modelleri ile her dönem satış rekorları kıran otomobil markalarından biri olan Renault, 2022 yılı itibariyle satışına başladığı Clio, Megan, Taliant ve Zoe araçlarının sıfır kilometrelik fiyatlarını belirledi. Yeni fiyatları ile otomobil tutkunlarının bir hayli ilgisini çeken Renault, kampanyalarıyla da sektörün öncüsü olmayı başardı. Öte yandan Renault marka araçlarının yeni fiyatlarını görenler, araba satın almak için harekete geçti. Peki, Renault en ucuz sıfır arabası hangisi ve kaç lira? Renault Clio, Megan, Taliant ve Zoe sıfırı 2022 yılı kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

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08 Mar 2022 - 07:45 - Gündem

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