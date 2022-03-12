Renault'dan Ay Sonu Kampanyası! Renault Clio, Megan, Taliant Ve Zoe 2022 Fiyatları Düştü! Bir Daha Ölseniz Böyle Kampanya Bulamazsınız... Yok Artık

Birbirinden iddialı modelleri ile her dönem satış rekorları kıran otomobil markalarından biri olan Renault, 2022 yılı itibariyle satışına başladığı Clio, Megan, Taliant ve Zoe araçlarının sıfır kilometrelik fiyatlarını belirledi. Yeni fiyatları ile otomobil tutkunlarının bir hayli ilgisini çeken Renault, kampanyalarıyla da sektörün öncüsü olmayı başardı. Öte yandan Renault marka araçlarının yeni fiyatlarını görenler, araba satın almak için harekete geçti. Peki, Renault en ucuz sıfır arabası hangisi ve kaç lira? Renault Clio, Megan, Taliant ve Zoe sıfırı 2022 yılı kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

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