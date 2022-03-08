- 08 Mar 2022 - 07:52 G: 08 Mar 2022 - 07:57

Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım?

2022 yılında zamlanan trafik cezalarından biri olan plakasız araç kullanmak, yeni fiyatının ardından plakasız olarak dolaşan araç sürücülerini harekete geçirdi. 2022 yılında 3 bin 901 TL olan plakasız araç kullanmanın cezası, bu riski göze almak istemeyen vatandaşları, konuyla ilgili meraklandırmaya başladı. Sizde Araç plakanızın düştüğünde ne yapacağınızı merak ediyorsanız işte detaylar...

2022 yılında zamlanan trafik cezalarından biri olan plakasız araç kullanmak, yeni fiyatının ardından plakasız olarak dolaşan araç sürücülerini harekete geçirdi. 2022 yılında 3 bin 901 TL olan plakasız araç kullanmanın cezası, bu riski göze almak istemeyen vatandaşları, konuyla ilgili meraklandırmaya başladı. Öte yandan plakasını çaldıran ya da düşüren vatandaşların yeni plaka için yapması gereken işlemler de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, araç plakası düştü, çalındı ne yapmalıyım 2022? Yolda plakam düştü ne yapmalıyım? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

08 Mar 2022 - 07:52 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları… mask
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları…
Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek mask
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek
Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün… mask
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün…
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı! mask
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı!
Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir? mask
Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir?
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL? mask
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL?
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır? mask
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır?
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur? mask
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları… mask
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları…
Renault En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? İşte 2022 Renault Clio, Megan, Taliant Ve Zoe Sıfır KM Araç Fiyatları… mask
Renault En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? İşte 2022 Renault Clio, Megan, Taliant Ve Zoe Sıfır KM Araç Fiyatları…
Hyundai En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? İşte 2022 Hyundai İ10, İ20, Elantra Ve Tucson Sıfır Km Araç Fiyatları… mask
Hyundai En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? İşte 2022 Hyundai İ10, İ20, Elantra Ve Tucson Sıfır Km Araç Fiyatları…
Survivor Hayati SMS Oylaması! 6 Yarışmacının Kaderi Bu SMS Sonucuna Bağlı! Toplu SMS Sonucu Ne Oldu, Belli Oldu Mu? İşte SMS Sonuçları mask
Survivor Hayati SMS Oylaması! 6 Yarışmacının Kaderi Bu SMS Sonucuna Bağlı! Toplu SMS Sonucu Ne Oldu, Belli Oldu Mu? İşte SMS Sonuçları
Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Kara Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Evde Yemek Yapmak İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 8 Mart 2022 Hava Durumu mask
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 8 Mart 2022 Hava Durumu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status