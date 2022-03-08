Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım?
2022 yılında zamlanan trafik cezalarından biri olan plakasız araç kullanmak, yeni fiyatının ardından plakasız olarak dolaşan araç sürücülerini harekete geçirdi. 2022 yılında 3 bin 901 TL olan plakasız araç kullanmanın cezası, bu riski göze almak istemeyen vatandaşları, konuyla ilgili meraklandırmaya başladı. Sizde Araç plakanızın düştüğünde ne yapacağınızı merak ediyorsanız işte detaylar...
2022 yılında zamlanan trafik cezalarından biri olan plakasız araç kullanmak, yeni fiyatının ardından plakasız olarak dolaşan araç sürücülerini harekete geçirdi. 2022 yılında 3 bin 901 TL olan plakasız araç kullanmanın cezası, bu riski göze almak istemeyen vatandaşları, konuyla ilgili meraklandırmaya başladı. Öte yandan plakasını çaldıran ya da düşüren vatandaşların yeni plaka için yapması gereken işlemler de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, araç plakası düştü, çalındı ne yapmalıyım 2022? Yolda plakam düştü ne yapmalıyım? İşte, detaylar…
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08 Mar 2022 - 07:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.