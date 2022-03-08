2022 yılında zamlanan trafik cezalarından biri olan plakasız araç kullanmak, yeni fiyatının ardından plakasız olarak dolaşan araç sürücülerini harekete geçirdi. 2022 yılında 3 bin 901 TL olan plakasız araç kullanmanın cezası, bu riski göze almak istemeyen vatandaşları, konuyla ilgili meraklandırmaya başladı. Öte yandan plakasını çaldıran ya da düşüren vatandaşların yeni plaka için yapması gereken işlemler de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, araç plakası düştü, çalındı ne yapmalıyım 2022? Yolda plakam düştü ne yapmalıyım? İşte, detaylar…

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