Esra Erol Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.
ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu olarak hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden ünlü sunucu Esra Erol’a eşi Ali Özbir’den büyük bir jest geldi. Sizde Esra Erol ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu olarak hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden ünlü sunucu Esra Erol’a eşi Ali Özbir’den büyük bir jest geldi. Eşi Esra Erol ile birlikte mutlu karelerini paylaşan Ali Özbir, ikili arasındaki yaş farkını merak ettirirken; magazin takipçilerinin Esra Erol’u mercek altına almasına da neden oldu. Peki Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Esra Erol’un eşi Ali Özbir ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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08 Mar 2022 - 07:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.