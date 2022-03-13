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13 Mar 2022 - 16:57

Masterchef Pelin Çıldırdı! Böyle Bir Kıyafet Yok... Giyince Dudak Uçuklattı! Danilo Şef'in Ağzı Açık Kalacak! Böyle Bir Fizik, Görünüş Yok! Milyonların Ağzı Açık...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te güzelliğiyle ve performansıyla akıllarda kalan Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü! Leopar desenli kıyafetiyle cayır cayır yakan Pelin Zaman, nefesleri kesti. Bir Bakanın bir daha baktığı güzel yarışmacının eski sevgilisi Gökhan Akar’a ise hayranları gönderme yaparak; “Gökhan ağlayarak günlüğüne yaz” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…