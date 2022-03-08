Masterchef Pelin Leopar Desenli Kıyafetiyle Kasıp Kavurdu! Nefesleri Kesti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Gökhan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te güzelliğiyle ve performansıyla akıllarda kalan Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü! Leopar desenli kıyafetiyle cayır cayır yakan Pelin Zaman, nefesleri kesti. Bir Bakanın bir daha baktığı güzel yarışmacının eski sevgilisi Gökhan Akar’a ise hayranları gönderme yaparak; “Gökhan ağlayarak günlüğüne yaz” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılan ve Kabin Memuru olmasına rağmen aşçılık ve şeflik alanın büyük bir ilerleme kaydeden Pelin Zaman, yüreklerde taht kurmuştu. 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkaracak güzellikte olan 33 yaşındaki Pelin Zaman’ın son paylaşımı ise hayranlarının nefeslerini kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.