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08 Mar 2022 - 20:19

Masterchef Pelin Leopar Desenli Kıyafetiyle Kasıp Kavurdu! Nefesleri Kesti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Gökhan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te güzelliğiyle ve performansıyla akıllarda kalan Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü! Leopar desenli kıyafetiyle cayır cayır yakan Pelin Zaman, nefesleri kesti. Bir Bakanın bir daha baktığı güzel yarışmacının eski sevgilisi Gökhan Akar’a ise hayranları gönderme yaparak; “Gökhan ağlayarak günlüğüne yaz” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…