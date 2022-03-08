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08 Mar 2022 - 20:25

Survivor Ogeday'ı Acun Ilıcalı Bile Sakinleştiremedi! Önüne Çıkanı Yakıp, Yıktı... Acun Medya Yaptırım Uygulamak Zorunda Kaldı! Survivor Tarihinde Bir İlk…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının başında gelen Survivor’da skandallar dur durak bilmiyor! Yarışmanın şampiyonlarından biri Ogeday Girişken öyle bir şey yaptı ki, birçok kişi Acun Ilıcalı’nın çıldırdığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Parkur alanında öyle bir şey yaptı ki, Acun Medya’nın sessiz sedasız yaptırım uygulattığı gündeme bomba gibi düştü. Survivor tarihinde bir ilke imzasını atan Ogeday Girişken; şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…