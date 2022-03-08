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08 Mar 2022 - 20:28

Yasak Elma Dizisi Seyirciyi Utançtan Mosmor Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir Ahlaksız Teklif Görülmedi…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da skandal bir olay ekranlara geldi. Seyirci o anları izlerken; mosmor olduğunu belirten yorumlarda bulunarak; şok olduklarını dile getirdiler. Yapılan ters köşe seyircinin canını sıkarken; “Aklımızla dalga geçiliyor” yorumları yapıldı! Final kapıya dayanırken; Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterine öyle bir teklif geldi ki…