Yasak Elma Dizisi Seyirciyi Utançtan Mosmor Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir Ahlaksız Teklif Görülmedi…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da skandal bir olay ekranlara geldi. Seyirci o anları izlerken; mosmor olduğunu belirten yorumlarda bulunarak; şok olduklarını dile getirdiler. Yapılan ters köşe seyircinin canını sıkarken; “Aklımızla dalga geçiliyor” yorumları yapıldı! Final kapıya dayanırken; Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterine öyle bir teklif geldi ki…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi yıllardır ekranlardaki konumunu koruyor. Her bölümde farklı bir heyecan ve entrika dönerken; seyirciyi mosmor eden bir gelişme yaşandı! Bu anlarla birlikte sosyal medya resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.