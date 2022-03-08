- 08 Mar 2022 - 11:28 G: 08 Mar 2022 - 11:41

Yasak Elma Dizisinde Mosmor Eden Anlar! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Kapıya Dayandı! Öyle Bir Ahlaksız Teklif Geldi Ki…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da skandal bir olay ekranlara geldi. Seyirci o anları izlerken; mosmor olduğunu belirten yorumlarda bulunarak; şok olduklarını dile getirdiler. Yapılan ters köşe seyircinin canını sıkarken; “Aklımızla dalga geçiliyor” yorumları yapıldı! Final kapıya dayanırken; Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterine öyle bir teklif geldi ki…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi yıllardır ekranlardaki konumunu koruyor. Her bölümde farklı bir heyecan ve entrika dönerken; seyirciyi mosmor eden bir gelişme yaşandı! Bu anlarla birlikte sosyal medya resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Mar 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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