Survivor Yayın Hayatına Ara Vermek Zorunda Kaldı! Başlarına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyircinin Nutku Tutuldu! Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da seyircileri ve Acun Ilıcalı’yı yıkan bir durum yaşandı! Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasına ara vereceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Başlarına gelen olay; seyircinin nutkunu tuttu! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Acun Ilıcalı’nın konseyde olmadığı görülürken; son zamanlarda ağır bir dönem yaşadığı görülmüştü. Murat Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen Survivor’un ara vermek zorunda kalacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.