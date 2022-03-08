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08 Mar 2022 - 21:37

Survivor'da Bu Acıya Yürekler Dayanmadı! Başlarına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Yayın Hayatına Ara Vermek Zorunda Kaldı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da seyircileri ve Acun Ilıcalı’yı yıkan bir durum yaşandı! Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasına ara vereceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Başlarına gelen olay; seyircinin nutkunu tuttu! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…