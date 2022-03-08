- 08 Mar 2022 - 21:40

Yargı Dizisinin Ceylin’i Pozisyonuyla Nefesleri Kesti! Pınar Deniz Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! “Bu Kız Bir Felaket!”

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti! Öyle bir kıyafet giydi ki, görenler alev alev yanmaya başladığına dair yorumlarda bulundular. Hayranları ise “Bu kız bir felaket” yorumunu yaptılar! Sosyal medyayı sallayan Pınar Deniz, güzelliğini ve fiziğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Pınar Deniz, dizide hayat verdiği Ceylin karakteriyle yüreklerde yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı Oda dizisinden hemen sonra Yargı dizisinde rol alan başarılı oyuncunun paylaşımları ise kalpleri çaldı! İşte Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz’den gelen o paylaşım…

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08 Mar 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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