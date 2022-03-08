Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Mar 2022 - 21:40

Yargı Dizisinin Ceylin’i Pozisyonuyla Nefesleri Kesti! Pınar Deniz Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! “Bu Kız Bir Felaket!”

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti! Öyle bir kıyafet giydi ki, görenler alev alev yanmaya başladığına dair yorumlarda bulundular. Hayranları ise “Bu kız bir felaket” yorumunu yaptılar! Sosyal medyayı sallayan Pınar Deniz, güzelliğini ve fiziğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…