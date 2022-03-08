Yargı Dizisinin Ceylin’i Pozisyonuyla Nefesleri Kesti! Pınar Deniz Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! “Bu Kız Bir Felaket!”
Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti! Öyle bir kıyafet giydi ki, görenler alev alev yanmaya başladığına dair yorumlarda bulundular. Hayranları ise “Bu kız bir felaket” yorumunu yaptılar! Sosyal medyayı sallayan Pınar Deniz, güzelliğini ve fiziğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Pınar Deniz, dizide hayat verdiği Ceylin karakteriyle yüreklerde yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı Oda dizisinden hemen sonra Yargı dizisinde rol alan başarılı oyuncunun paylaşımları ise kalpleri çaldı! İşte Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz’den gelen o paylaşım…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.