Ayçiçek Yağından Şok Hamle! Bakan’dan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Milyonlar Titredi! Marketlerde 5 Litrelik Yağlar…

Şimdilerde adeta bir krize dönüşmüş olan ayçiçek yağı stoku meselesi, vatandaşların market market gezmesine neden olmaya başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ayçiçek yağı stokunun tüketileceğinin sosyal medyada yayılması, vatandaşların 5 litrelik ayçiçek yağlarına ilgi göstermesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen ayçiçek yağı açıklamasıysa konuyla ilgili her şeyi netleştirdi! Peki, Türkiye’nin ne kadarlık, kaç aylık ayçiçeği yağı stoku var? Ayçiçek yağı zamlanacak mı? 8 Mart A101 – ŞOK – BİM yağ fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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