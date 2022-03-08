- 08 Mar 2022 - 13:34 G: 08 Mar 2022 - 14:02

Ayçiçek Yağından Şok Hamle! Bakan’dan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Milyonlar Titredi! Marketlerde 5 Litrelik Yağlar…

Şimdilerde adeta bir krize dönüşmüş olan ayçiçek yağı stoku meselesi, vatandaşların market market gezmesine neden olmaya başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ayçiçek yağı stokunun tüketileceğinin sosyal medyada yayılması, vatandaşların 5 litrelik ayçiçek yağlarına ilgi göstermesine neden oldu. İşte bu durumdan sonra gelen açıklamalar ve detaylar...

Şimdilerde adeta bir krize dönüşmüş olan ayçiçek yağı stoku meselesi, vatandaşların market market gezmesine neden olmaya başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ayçiçek yağı stokunun tüketileceğinin sosyal medyada yayılması, vatandaşların 5 litrelik ayçiçek yağlarına ilgi göstermesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen ayçiçek yağı açıklamasıysa konuyla ilgili her şeyi netleştirdi! Peki, Türkiye’nin ne kadarlık, kaç aylık ayçiçeği yağı stoku var? Ayçiçek yağı zamlanacak mı? 8 Mart A101 – ŞOK – BİM yağ fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

08 Mar 2022 - 13:34 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz… mask
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz…
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır? mask
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır?
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur? mask
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur?
Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 8 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 8 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım? mask
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım?
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları… mask
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları…
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek mask
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün… mask
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün…
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı! mask
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hadise’nin Tüyler Ürperten Pantolonu Şok Etti! Ödediği Fiyat Dudak Uçuklatıyor! “Bana Verse O Parayı…” Twitter Sallandı! mask
Hadise’nin Tüyler Ürperten Pantolonu Şok Etti! Ödediği Fiyat Dudak Uçuklatıyor! “Bana Verse O Parayı…” Twitter Sallandı!
Arka Sokaklar Metin Sevgilisiyle Öyle Bir Yakalandı Ki… “Hüsnü Çoban Görmesin!” Sarmaş Dolaş; Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Arka Sokaklar Metin Sevgilisiyle Öyle Bir Yakalandı Ki… “Hüsnü Çoban Görmesin!” Sarmaş Dolaş; Sosyal Medya Sallanıyor!
Üç Kuruş Dizisinde Kartal’ın Değişimi Tilt Etti! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Eski Halinden Eser Kalmadı! “Yok Artık!” mask
Üç Kuruş Dizisinde Kartal’ın Değişimi Tilt Etti! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Eski Halinden Eser Kalmadı! “Yok Artık!”
Tüm Emekli Vatandaşa Müjde Üzerine Müjde! Tam Tamına 3 Bin Lira Veriliyor! Tarih Ortaya Çıktı; Hemen Başvuru Yapın… mask
Tüm Emekli Vatandaşa Müjde Üzerine Müjde! Tam Tamına 3 Bin Lira Veriliyor! Tarih Ortaya Çıktı; Hemen Başvuru Yapın…
Halit Kıvanç Bakın Kaç Yaşında? Halit Kıvanç’ın Hastalığı Nedir? Halit Kıvanç’ın Son Sağlık Durumu Nedir? mask
Halit Kıvanç Bakın Kaç Yaşında? Halit Kıvanç’ın Hastalığı Nedir? Halit Kıvanç’ın Son Sağlık Durumu Nedir?
İlhan İrem Bakın Kaç Yaşında? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem’in Son Sağlık Durumu Nedir? mask
İlhan İrem Bakın Kaç Yaşında? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem’in Son Sağlık Durumu Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status