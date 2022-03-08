Ayçiçek Yağından Şok Hamle! Bakan’dan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Milyonlar Titredi! Marketlerde 5 Litrelik Yağlar…
Şimdilerde adeta bir krize dönüşmüş olan ayçiçek yağı stoku meselesi, vatandaşların market market gezmesine neden olmaya başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ayçiçek yağı stokunun tüketileceğinin sosyal medyada yayılması, vatandaşların 5 litrelik ayçiçek yağlarına ilgi göstermesine neden oldu. İşte bu durumdan sonra gelen açıklamalar ve detaylar...
Şimdilerde adeta bir krize dönüşmüş olan ayçiçek yağı stoku meselesi, vatandaşların market market gezmesine neden olmaya başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ayçiçek yağı stokunun tüketileceğinin sosyal medyada yayılması, vatandaşların 5 litrelik ayçiçek yağlarına ilgi göstermesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen ayçiçek yağı açıklamasıysa konuyla ilgili her şeyi netleştirdi! Peki, Türkiye’nin ne kadarlık, kaç aylık ayçiçeği yağı stoku var? Ayçiçek yağı zamlanacak mı? 8 Mart A101 – ŞOK – BİM yağ fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…
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08 Mar 2022 - 13:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.