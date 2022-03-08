Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kavga ve Kıyamet Var! Acun Ilıcalı’nın Önünde… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyunu yine ifşa edildi! Sabah saatlerinde ifşa edilen yarışmanın izleyicisi ise büyük kaosun olacağını görmeye başladı! Konseyde kavga ve gürültünün hakim olacağı konuşulmaya başlandı! Acun Ilıcalı’nın önünde yaşanacaklar ise şimdiden “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem ödülü kazanmak hem de dokunulmaz olmak için büyük bir çabaya giren Ünlüler takımı oyunu kazanmıştı. Şimdi ise yeni bölümde Dokunulmazlık mücadelesini kazanacak olan takım sosyal medyada ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.