- 08 Mar 2022 - 13:31 G: 08 Mar 2022 - 13:41

Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Konseyde Kavga ve Kıyamet Var! Acun Ilıcalı’nın Önünde… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyunu yine ifşa edildi! Sabah saatlerinde ifşa edilen yarışmanın izleyicisi ise büyük kaosun olacağını görmeye başladı! Konseyde kavga ve gürültünün hakim olacağı konuşulmaya başlandı! Acun Ilıcalı’nın önünde yaşanacaklar ise şimdiden “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem ödülü kazanmak hem de dokunulmaz olmak için büyük bir çabaya giren Ünlüler takımı oyunu kazanmıştı. Şimdi ise yeni bölümde Dokunulmazlık mücadelesini kazanacak olan takım sosyal medyada ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Mar 2022 - 13:31 Ankara- Yaşam

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