Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Konseyde Kavga ve Kıyamet Var! Acun Ilıcalı’nın Önünde… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem ödülü kazanmak hem de dokunulmaz olmak için büyük bir çabaya giren Ünlüler takımı oyunu kazanmıştı. Şimdi ise yeni bölümde Dokunulmazlık mücadelesini kazanacak olan takım sosyal medyada ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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