Üç Kuruş Dizisinde Kartal’ın Değişimi Tilt Etti! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Eski Halinden Eser Kalmadı! “Yok Artık!”
Televizyon izleyicisinin karşısına 18. yeni bölüm fragmanı ile çıkan Üç Kuruş dizisinin o fragmanına damga vuran ise, Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan Kartal karakterinin değişimi oldu. Sizde Uraz Kaygılaroğlu'nun değişimini merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Show TV ekranlarından yayınlanan ve gözde oyuncuları kadar, farklı konusu ile de seyircisinin dikkatini çeken Üç Kuruş dizisi, yeni bölümünün ön izlemesini yayınladı. Geçtiğimiz pazartesi seyircisinin karşısına 17. son bölümü ile çıkan Üç Kuruş dizisi, bölümünün hemen ardından yeni bölümünden ilk anı paylaştı. Televizyon izleyicisinin karşısına 18. yeni bölüm fragmanı ile çıkan Üç Kuruş dizisinin o fragmanına damga vuran ise, Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan Kartal karakterinin değişimi oldu! Peki, Üç Kuruş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…
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08 Mar 2022 - 13:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.