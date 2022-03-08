Üç Kuruş Dizisinde Kartal’ın Değişimi Tilt Etti! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Eski Halinden Eser Kalmadı! “Yok Artık!”

Show TV ekranlarından yayınlanan ve gözde oyuncuları kadar, farklı konusu ile de seyircisinin dikkatini çeken Üç Kuruş dizisi, yeni bölümünün ön izlemesini yayınladı. Geçtiğimiz pazartesi seyircisinin karşısına 17. son bölümü ile çıkan Üç Kuruş dizisi, bölümünün hemen ardından yeni bölümünden ilk anı paylaştı. Televizyon izleyicisinin karşısına 18. yeni bölüm fragmanı ile çıkan Üç Kuruş dizisinin o fragmanına damga vuran ise, Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan Kartal karakterinin değişimi oldu! Peki, Üç Kuruş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

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