- 08 Mar 2022 - 13:51 G: 08 Mar 2022 - 13:56

Arka Sokaklar Metin Sevgilisiyle Öyle Bir Yakalandı Ki… “Hüsnü Çoban Görmesin!” Sarmaş Dolaş; Sosyal Medya Sallanıyor!

Arka Sokaklar dizisinde yılladır canlandırdığı Metin karakteri ile adeta dizi seyircisinin gözünün önünde büyüyen Furkan Göksel, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça konuşulur oldu. Sevgilisi olduğu bilinen güzeller güzeli bir kadın ile geçtiğimiz gün objektiflere takılan Furkan Göksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Arka Sokaklar dizisinde yılladır canlandırdığı Metin karakteri ile adeta dizi seyircisinin gözünün önünde büyüyen Furkan Göksel, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça konuşulur oldu. Sevgilisi olduğu bilinen güzeller güzeli bir kadın ile geçtiğimiz gün objektiflere takılan Furkan Göksel, sevgilisiyle son derece romantik anlar yaşadı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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08 Mar 2022 - 13:51 - Magazin

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