Arka Sokaklar Metin Sevgilisiyle Öyle Bir Yakalandı Ki… “Hüsnü Çoban Görmesin!” Sarmaş Dolaş; Sosyal Medya Sallanıyor!
Arka Sokaklar dizisinde yılladır canlandırdığı Metin karakteri ile adeta dizi seyircisinin gözünün önünde büyüyen Furkan Göksel, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça konuşulur oldu. Sevgilisi olduğu bilinen güzeller güzeli bir kadın ile geçtiğimiz gün objektiflere takılan Furkan Göksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Arka Sokaklar dizisinde yılladır canlandırdığı Metin karakteri ile adeta dizi seyircisinin gözünün önünde büyüyen Furkan Göksel, şimdilerde özel yaşamı ile sıkça konuşulur oldu. Sevgilisi olduğu bilinen güzeller güzeli bir kadın ile geçtiğimiz gün objektiflere takılan Furkan Göksel, sevgilisiyle son derece romantik anlar yaşadı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Mar 2022 - 13:51 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.