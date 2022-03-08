Hadise’nin Tüyler Ürperten Pantolonu Şok Etti! Ödediği Fiyat Dudak Uçuklatıyor! “Bana Verse O Parayı…” Twitter Sallandı!

Evlenme teklifinde aldığı 3 milyon TL’lik yüzüğün ardından giydiği kıyafetlerin tutarları ile de hayranları şaşırtmaya devam eden Hadise, geçtiğimiz gün yaptığı kombinine adeta bir servet ödedi. O kombinin toplam tutarını duyanlar ise, soluğu hemen sosyal medyada aldı! Peki, Hadise nasıl bir kombin yaptı? Hadise’nin kombini kaç TL, ne kadar? Hadise’nin o kombinine kim, ne dedi? İşte, detaylar…

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