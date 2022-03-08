Hadise’nin Tüyler Ürperten Pantolonu Şok Etti! Ödediği Fiyat Dudak Uçuklatıyor! “Bana Verse O Parayı…” Twitter Sallandı!
Evlenme teklifinde aldığı 3 milyon TL’lik yüzüğün ardından giydiği kıyafetlerin tutarları ile de hayranları şaşırtmaya devam eden Hadise, geçtiğimiz gün yaptığı kombinine adeta bir servet ödedi. O kombinin toplam tutarını duyanlar ise, soluğu hemen sosyal medyada aldı! İşte Hadise'nin herkesi çıldırtan o kıyafetinin detayları...
Evlenme teklifinde aldığı 3 milyon TL’lik yüzüğün ardından giydiği kıyafetlerin tutarları ile de hayranları şaşırtmaya devam eden Hadise, geçtiğimiz gün yaptığı kombinine adeta bir servet ödedi. O kombinin toplam tutarını duyanlar ise, soluğu hemen sosyal medyada aldı! Peki, Hadise nasıl bir kombin yaptı? Hadise’nin kombini kaç TL, ne kadar? Hadise’nin o kombinine kim, ne dedi? İşte, detaylar…
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08 Mar 2022 - 13:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.