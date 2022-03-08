- 08 Mar 2022 - 14:21 G: 08 Mar 2022 - 14:27

Survivor Yarışmacıları Zırıl Zırıl Ağladı! Acun Ilıcalı’nın Adamı Ayakta Duramadı; Görenler Yıkıldı! Meğer O İsim…

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın ilk eleme adayını belirleyeceği konseyde gözyaşlarına boğuldu. Murat Ceylan’ın verdiği o haber, herkesi adeta şoka soktu! İşte Survivor yarışmacılarını zırıl zırıl ağlatan o olayın detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın ilk eleme adayını belirleyeceği konseyde gözyaşlarına boğuldu. Murat Ceylan’ın verdiği o haber, herkesi adeta şoka soktu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının bu haftaki eleme adayları kimler? İşte, detaylar…

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08 Mar 2022 - 14:21 - Survivor 2022

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