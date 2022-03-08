Survivor Yarışmacıları Zırıl Zırıl Ağladı! Acun Ilıcalı’nın Adamı Ayakta Duramadı; Görenler Yıkıldı! Meğer O İsim…
TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın ilk eleme adayını belirleyeceği konseyde gözyaşlarına boğuldu. Murat Ceylan’ın verdiği o haber, herkesi adeta şoka soktu! İşte Survivor yarışmacılarını zırıl zırıl ağlatan o olayın detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın ilk eleme adayını belirleyeceği konseyde gözyaşlarına boğuldu. Murat Ceylan’ın verdiği o haber, herkesi adeta şoka soktu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının bu haftaki eleme adayları kimler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Mar 2022 - 14:21 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.