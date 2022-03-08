Gülşen En Sonunda Bunu da Yaptı! “Çok Şükür Bugünde Utandık!” Kucağına Oturunca Tokadı Aldı; Edep Yorumları Arka Arkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yine gündeme bomba gibi düştü. En sonunda bunu da yapınca binlerce kişi, “Çok şükür bugünde utandık” yorumlarını aldı! Seyircinin kucağına oturan Gülşen, kalçasına tokadı yiyince milyonları tir tir titretti. Edep yorumları arka arkaya gelirken; sevenleri bile şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her tarzı ve her giyinişi olay olan Gülşen en son iç çamaşırının üzerine giymiş olduğu transparan kıyafetle gırla yorum almıştı. Kıyafeti tartışmalara neden olurken; günlerce konuşulan Gülşen bu kez bambaşka bir şey yaptı! Ağızları açık bırakan Gülşen, seyircinin kucağına oturup kalçasına şaplak alınca; hiç bozuntuya vermeden konserine kaldığı yerden devam etmesi milyonları şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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08 Mar 2022 - 14:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.