- 08 Mar 2022 - 21:42

Gülşen Seyircinin Kucağına Oturunca Tokadı Yedi! En Sonunda Bunu da Yaptı! “Çok Şükür Bugünde Utandık!” Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yine gündeme bomba gibi düştü. En sonunda bunu da yapınca binlerce kişi, “Çok şükür bugünde utandık” yorumlarını aldı! Seyircinin kucağına oturan Gülşen, kalçasına tokadı yiyince milyonları tir tir titretti. Edep yorumları arka arkaya gelirken; sevenleri bile şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her tarzı ve her giyinişi olay olan Gülşen en son iç çamaşırının üzerine giymiş olduğu transparan kıyafetle gırla yorum almıştı. Kıyafeti tartışmalara neden olurken; günlerce konuşulan Gülşen bu kez bambaşka bir şey yaptı! Ağızları açık bırakan Gülşen, seyircinin kucağına oturup kalçasına şaplak alınca; hiç bozuntuya vermeden konserine kaldığı yerden devam etmesi milyonları şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Mar 2022 - 21:42 - Yaşam

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