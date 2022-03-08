Gülşen Seyircinin Kucağına Oturunca Tokadı Yedi! En Sonunda Bunu da Yaptı! “Çok Şükür Bugünde Utandık!” Yorumlar Arka Arkaya…

Her tarzı ve her giyinişi olay olan Gülşen en son iç çamaşırının üzerine giymiş olduğu transparan kıyafetle gırla yorum almıştı. Kıyafeti tartışmalara neden olurken; günlerce konuşulan Gülşen bu kez bambaşka bir şey yaptı! Ağızları açık bırakan Gülşen, seyircinin kucağına oturup kalçasına şaplak alınca; hiç bozuntuya vermeden konserine kaldığı yerden devam etmesi milyonları şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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