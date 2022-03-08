Survivor Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Murat Ceylan’dan Titreten Açıklama Geldi! Yarışmada Gözükmeyince...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyonluktan kıl payı dönen ve 2020 dönemine adını yazan Barış Murat Yağcı’nın yarışmadan çekildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Oyun alanında gözükmeyen Barış Murat Yağcı için Murat Ceylan’dan ilk açıklama geldi. Yarışma boyunca gözükmeyen Barış Murat Yağcı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde heyecanı biraz daha artıran Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Dokunulmazlık oyununu kazanıp kendisini korumaya alan takımsa Ünlüler olmuştu. Yasin ise eleme adayı seçilmişti. Konseyden hemen önce Barış Murat Yağcı’nın gözükmemesi ise kafalarda soru işareti oluşturmuştu ki, son anda Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan isim Murat Ceylan’dan şok bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.