Survivor Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Murat Ceylan’dan Titreten Açıklama Geldi! Yarışmada Gözükmeyince...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde heyecanı biraz daha artıran Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Dokunulmazlık oyununu kazanıp kendisini korumaya alan takımsa Ünlüler olmuştu. Yasin ise eleme adayı seçilmişti. Konseyden hemen önce Barış Murat Yağcı’nın gözükmemesi ise kafalarda soru işareti oluşturmuştu ki, son anda Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan isim Murat Ceylan’dan şok bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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