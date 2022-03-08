Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Mar 2022 - 15:23

Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’a Düğün Şartı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey İstedi Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yine gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir’in düğün şartı ortaya çıkarken; sosyal medyada sallanmaya başladı. “Bu kadarı da pes” dedirten Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…