Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’a Düğün Şartı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey İstedi Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yine gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir’in düğün şartı ortaya çıkarken; sosyal medyada sallanmaya başladı. “Bu kadarı da pes” dedirten Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözü ayrı bir olay yaratan Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi almıştı. Sarıyer’de bulunan ve geceliği 82 bin lira olan kral odasında Sakiler – Dünyadan Uzak şarkısında Oğuzhan Koç, diz çökerek Demet Özdemir’e iddialara göre değeri 70 bin lira olan yüzüğü sevgilisinin parmağına takmıştı. Şimdilerde düğün telaşı yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.