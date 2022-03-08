- 08 Mar 2022 - 16:54 G: 08 Mar 2022 - 16:58

Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, anne olduğunu resmen duyurdu! Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, bu iddialara ise “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Pelin Zaman ise hayranlarından “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı! İşte Pelin Zaman’dan gelen şok annelik fotoğrafı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında güzelliğiyle milyonları etkisi altına alan Pelin Zaman, ağızları açık bıraktı. Masterchef yarışmasına kabin memuru olarak katılan ve yarışmadan şef olarak Pelin Zaman, hayranlarını mest etmişti. Hem performansıyla hem de güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Pelin Zaman, herkesi şok etti! İşte Pelin Zaman’dan gelen şok paylaşım…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Mar 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!" mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!"
Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor?
Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu... mask
Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu...
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor... mask
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor...
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?” mask
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”
Masterchef Dilara’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Sergen Özen’e “Evet” Demişti; Başka Biri Çıktı! Çiçekler Çikolatalar… mask
Masterchef Dilara’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Sergen Özen’e “Evet” Demişti; Başka Biri Çıktı! Çiçekler Çikolatalar…
Masterchef Azize Açıldı Saçıldı! Yarışmadan Sonra Minileri Çekti, Tül Çorabıyla Nefesleri Kesti! Gören Tanıyamıyor; İğne İplik Oldu! mask
Masterchef Azize Açıldı Saçıldı! Yarışmadan Sonra Minileri Çekti, Tül Çorabıyla Nefesleri Kesti! Gören Tanıyamıyor; İğne İplik Oldu!
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Ortaklığı Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Belli Oldu! Yanında Olmayınca Rakip Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Ortaklığı Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Belli Oldu! Yanında Olmayınca Rakip Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara Başaran Bambaşka Birisi Oldu! İmaj Değişikliğiyle Şok Etkisi Yarattı! “Sergen Bile Tanıyamaz” Saçlar Başlar… mask
Masterchef Dilara Başaran Bambaşka Birisi Oldu! İmaj Değişikliğiyle Şok Etkisi Yarattı! “Sergen Bile Tanıyamaz” Saçlar Başlar…
Masterchef Pelin'den Evlilik Sürprizi! Danilo Zanna’yla Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Olaylar Birbirine Girdi! Mehmet Şef Bile Şok Olacak… mask
Masterchef Pelin'den Evlilik Sürprizi! Danilo Zanna’yla Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Olaylar Birbirine Girdi! Mehmet Şef Bile Şok Olacak…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı; Eski Partneri ve Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! mask
Esra Erol Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı; Eski Partneri ve Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti!
Hadise’nin Tüyler Ürperten Pantolonu Şok Etti! Ödediği Fiyat Dudak Uçuklatıyor! “Bana Verse O Parayı…” Twitter Sallandı! mask
Hadise’nin Tüyler Ürperten Pantolonu Şok Etti! Ödediği Fiyat Dudak Uçuklatıyor! “Bana Verse O Parayı…” Twitter Sallandı!
Arka Sokaklar Metin Sevgilisiyle Öyle Bir Yakalandı Ki… “Hüsnü Çoban Görmesin!” Sarmaş Dolaş; Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Arka Sokaklar Metin Sevgilisiyle Öyle Bir Yakalandı Ki… “Hüsnü Çoban Görmesin!” Sarmaş Dolaş; Sosyal Medya Sallanıyor!
Üç Kuruş Dizisinde Kartal’ın Değişimi Tilt Etti! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Eski Halinden Eser Kalmadı! “Yok Artık!” mask
Üç Kuruş Dizisinde Kartal’ın Değişimi Tilt Etti! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Eski Halinden Eser Kalmadı! “Yok Artık!”
Halit Kıvanç Bakın Kaç Yaşında? Halit Kıvanç’ın Hastalığı Nedir? Halit Kıvanç’ın Son Sağlık Durumu Nedir? mask
Halit Kıvanç Bakın Kaç Yaşında? Halit Kıvanç’ın Hastalığı Nedir? Halit Kıvanç’ın Son Sağlık Durumu Nedir?
İlhan İrem Bakın Kaç Yaşında? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem’in Son Sağlık Durumu Nedir? mask
İlhan İrem Bakın Kaç Yaşında? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem’in Son Sağlık Durumu Nedir?
Çılgın Sedat'ın Eşi Özlem Kapurtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sedat Kapurtu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer! mask
Çılgın Sedat'ın Eşi Özlem Kapurtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sedat Kapurtu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer!
Seda Sayan “Kızım” Diyordu! Solmaz Çiros Bambaşka Birisi Oldu! Bu Halini Görse Şok Olur! Dal Gibi Kadındı Ama… mask
Seda Sayan “Kızım” Diyordu! Solmaz Çiros Bambaşka Birisi Oldu! Bu Halini Görse Şok Olur! Dal Gibi Kadındı Ama…
Ebru Gündeş’i Tanıyan Erkeklerin Hayatı Değişiyor! Seyhan Soylu Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Savaşta Söylenmez! Sosyal Medya Yıkılıyor! Meğer… mask
Ebru Gündeş’i Tanıyan Erkeklerin Hayatı Değişiyor! Seyhan Soylu Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Savaşta Söylenmez! Sosyal Medya Yıkılıyor! Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Kadınlar Günü Hediyesi Titretti! Parayı Mağazaya Balya Balya Bıraktı! Kiminin Ev Kirası, Kiminin Sıvıyağ Parası… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Kadınlar Günü Hediyesi Titretti! Parayı Mağazaya Balya Balya Bıraktı! Kiminin Ev Kirası, Kiminin Sıvıyağ Parası…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım? mask
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım?
Survivor Hayati SMS Oylaması! 6 Yarışmacının Kaderi Bu SMS Sonucuna Bağlı! Toplu SMS Sonucu Ne Oldu, Belli Oldu Mu? İşte SMS Sonuçları mask
Survivor Hayati SMS Oylaması! 6 Yarışmacının Kaderi Bu SMS Sonucuna Bağlı! Toplu SMS Sonucu Ne Oldu, Belli Oldu Mu? İşte SMS Sonuçları
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
Renault En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? Renault Clio, Megan, Taliant Ve Zoe Fiyatları Düştü! İşte 2022 Renault Araç Fiyatları… mask
Renault En Ucuz Sıfır Arabası Hangisi Ve Kaç Lira? Renault Clio, Megan, Taliant Ve Zoe Fiyatları Düştü! İşte 2022 Renault Araç Fiyatları…
Esra Erol Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı; Eski Partneri ve Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! mask
Esra Erol Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı; Eski Partneri ve Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti!
Hyundai En Ucuz Sıfır Arabası Kaç Lira? Hyundai İ10, İ20, Elantra Ve Tucson Fiyatları Düştü! İşte 2022 Hyundai Fiyatları… mask
Hyundai En Ucuz Sıfır Arabası Kaç Lira? Hyundai İ10, İ20, Elantra Ve Tucson Fiyatları Düştü! İşte 2022 Hyundai Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status