Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, anne olduğunu resmen duyurdu! Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, bu iddialara ise “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Pelin Zaman ise hayranlarından “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı! İşte Pelin Zaman’dan gelen şok annelik fotoğrafı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında güzelliğiyle milyonları etkisi altına alan Pelin Zaman, ağızları açık bıraktı. Masterchef yarışmasına kabin memuru olarak katılan ve yarışmadan şef olarak Pelin Zaman, hayranlarını mest etmişti. Hem performansıyla hem de güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Pelin Zaman, herkesi şok etti! İşte Pelin Zaman’dan gelen şok paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.