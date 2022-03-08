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08 Mar 2022 - 16:54

Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, anne olduğunu resmen duyurdu! Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, bu iddialara ise “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Pelin Zaman ise hayranlarından “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı! İşte Pelin Zaman’dan gelen şok annelik fotoğrafı…