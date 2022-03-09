- 09 Mar 2022 - 10:40 G: 09 Mar 2022 - 10:41

Yasak Elma'da İhanet Şoku! Doğan’ı Yıldız’ı Öyle Bir Aldattı Ki Ne Halit Ne Çağatay… Daha Önce Böyle Bir Aldatılış Yaşanmadı! Yıldız ve Doğan Ayrılıyor...

Yasak Elma’nın Doğan’ı Yıldız’ı öyle bir aldattı ki bunu daha önce Yıldız’a Çağatay bile yapmamıştı. Yıldız öyle bir şeye şahit oldu ki pılını pırtısını toplayıp gitmek isteyecek. Aldatılmaların kraliçesi haline gelen Yıldız hayatının darbesini Doğan’dan aldı.

FOX TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamı 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısına çıkan Yasak Elma adeta televizyon mecrasının en entrikalı dizisi haline geldi.

Dizinin güzel karakteri Yıldız ise televizyon tarihinin en çok aldatılan kadını oldu. Her sezonda mutlaka en az bir kere evlenip, evlendiği kişi tarafından aldatılan Yıldız bu sefer de eşi Doğan tarafından aldatıldı. O anlar adeta Yıldız üzerinde şok etkisi yarattı.

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09 Mar 2022 - 10:40 - Dizi Haberleri

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