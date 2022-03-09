Yasak Elma'da İhanet Şoku! Doğan’ı Yıldız’ı Öyle Bir Aldattı Ki Ne Halit Ne Çağatay… Daha Önce Böyle Bir Aldatılış Yaşanmadı! Yıldız ve Doğan Ayrılıyor...

FOX TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamı 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısına çıkan Yasak Elma adeta televizyon mecrasının en entrikalı dizisi haline geldi.

Dizinin güzel karakteri Yıldız ise televizyon tarihinin en çok aldatılan kadını oldu. Her sezonda mutlaka en az bir kere evlenip, evlendiği kişi tarafından aldatılan Yıldız bu sefer de eşi Doğan tarafından aldatıldı. O anlar adeta Yıldız üzerinde şok etkisi yarattı.

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