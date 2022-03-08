- 08 Mar 2022 - 17:28 G: 08 Mar 2022 - 17:37

Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Milyonları Şoka Uğrattı! “Eşeysiz Üreme” Herkes Bir Şeyleri Kaçırdı Ama Neyi? “Yok Artık”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde büyük skandal patladı! Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben karakteri milyonları şoka uğratırken; “Eşeysiz üreme” yorumları arka arkaya geldi. Herkes bir şeyleri kaçırdığını dile getirirken; sosyal medya kullanıcıları ise “Yok artık” diyerek tepkilerini ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden değerli oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; son bölümde yaşanan olaysa seyircilerin ağzını açık bıraktı! Gülben’den gelen atak seyirciyi ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Mar 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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