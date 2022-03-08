Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Skandal Berkan İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yarışma Resmen İfşa Edildi! O Paylaşım Her Şeyin Sonu Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan skandal bir itiraf geldi! Flaş Berkan Karabulut açıklaması yapan Hakan Hatipoğlu, öyle bir şey dedi ki, bu resmen ifşa sayıldı! Binlerce izleyicisi olan Survivor yarışmasının son bölümünde yaşanan olayla birlikte Hakan Hatipoğlu, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; seyircilerde bu heyecanı tanıklık ediyordu. Survivor yarışmasını yorumlayan Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu ise gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.