Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Mar 2022 - 17:55

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Skandal Berkan İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yarışma Resmen İfşa Edildi! O Paylaşım Her Şeyin Sonu Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan skandal bir itiraf geldi! Flaş Berkan Karabulut açıklaması yapan Hakan Hatipoğlu, öyle bir şey dedi ki, bu resmen ifşa sayıldı! Binlerce izleyicisi olan Survivor yarışmasının son bölümünde yaşanan olayla birlikte Hakan Hatipoğlu, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…