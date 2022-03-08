Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Senaryo Komple Ortaya Döküldü; Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da ipler inceldiği yerden koptu! Ceylin’in hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşerken; senaryonun sosyal medyanın diline düşmesi ise gündemi sallamaya başladı! Senaristten gelen tokat gibi ataksa ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yapımın son bölümünde ise Ilgaz ve Ceylin’in birbirlerine ters düşen hamleleri seyircinin ağzını açık bırakmıştı. Şimdi ise sosyal medyada ortaya atılan bir iddia Ilgaz ve Ceylin sevenlerini büyük şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.