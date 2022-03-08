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08 Mar 2022 - 18:22

Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Senaryo Komple Ortaya Döküldü; Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da ipler inceldiği yerden koptu! Ceylin’in hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşerken; senaryonun sosyal medyanın diline düşmesi ise gündemi sallamaya başladı! Senaristten gelen tokat gibi ataksa ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…