- 08 Mar 2022 - 18:22 G: 08 Mar 2022 - 18:23

Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Senaryo Komple Ortaya Döküldü; Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da ipler inceldiği yerden koptu! Ceylin’in hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşerken; senaryonun sosyal medyanın diline düşmesi ise gündemi sallamaya başladı! Senaristten gelen tokat gibi ataksa ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yapımın son bölümünde ise Ilgaz ve Ceylin’in birbirlerine ters düşen hamleleri seyircinin ağzını açık bırakmıştı. Şimdi ise sosyal medyada ortaya atılan bir iddia Ilgaz ve Ceylin sevenlerini büyük şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Mar 2022 - 18:22 Ankara- Yaşam

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