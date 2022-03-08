Survivor Mert’in Sevgilisi Dantelli Çamaşırıyla Alev Alev… “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Sude Mosmor Olacak; Yerin Dibine…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl olmayan ama birçok yarışmacıdan daha çok adı duyulan Mert Öcal’ın sevgilisi Makbule Şakalakoğlu, dantelli çamaşırıyla nefesleri kesti! Alev alev yakan başarılı isim Makbule Şakalakoğlu’na ise hayranları ise “Mert neyi kaybettiğine dön bak” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Sude Burcu’nun Mert Öcal’la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar sorun değilken; Mert Öcal’ın aynı zamanda Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’ylada ilişki yaşamasının ortaya çıkması şok etmişti. Şimdi ise Makbule Şakalakoğlu, ağızların açık kalmasına neden olacak bir paylaşımda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.