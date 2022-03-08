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08 Mar 2022 - 18:55

Survivor Mert’in Sevgilisi Dantelli Çamaşırıyla Alev Alev… “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Sude Mosmor Olacak; Yerin Dibine…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl olmayan ama birçok yarışmacıdan daha çok adı duyulan Mert Öcal’ın sevgilisi Makbule Şakalakoğlu, dantelli çamaşırıyla nefesleri kesti! Alev alev yakan başarılı isim Makbule Şakalakoğlu’na ise hayranları ise “Mert neyi kaybettiğine dön bak” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…