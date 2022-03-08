6 Numaralı Kompartıman Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? 6 Numaralı Kompartıman Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
6 Numaralı Kompartıman filmi Türk izleyici ile buluşması ardından en merak edilenler arasında yer aldı. Juho Kuosmanen tarafından yönetilen birçok ünlü oyuncunun yer aldığı film hakkında tüm gerçekler belli oldu.
6 Numaralı Kompartıman Türk filmlerinden bir tanesi değildir. Finlandiya, Rusya, Almanya ve Estonya’nın ortak yaptıkları yabancı film vizyona girmesi ardından büyük bir ilgi ile karşılaştı. Türkiye’de vizyona girmesi birçok yabancı film hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adeta en baştan en sona kadar farklı bir izlenme keyfi sundu.
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08 Mar 2022 - 19:17 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.