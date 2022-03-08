- 08 Mar 2022 - 19:17 G: 08 Mar 2022 - 19:20

6 Numaralı Kompartıman Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? 6 Numaralı Kompartıman Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?

6 Numaralı Kompartıman filmi Türk izleyici ile buluşması ardından en merak edilenler arasında yer aldı. Juho Kuosmanen tarafından yönetilen birçok ünlü oyuncunun yer aldığı film hakkında tüm gerçekler belli oldu.

6 Numaralı Kompartıman Türk filmlerinden bir tanesi değildir. Finlandiya, Rusya, Almanya ve Estonya’nın ortak yaptıkları yabancı film vizyona girmesi ardından büyük bir ilgi ile karşılaştı. Türkiye’de vizyona girmesi birçok yabancı film hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adeta en baştan en sona kadar farklı bir izlenme keyfi sundu.

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08 Mar 2022 - 19:17 - Kültür - Sanat

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