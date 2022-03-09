6 Numaralı Kompartıman Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimlerdir? 6 Numaralı Kompartıman Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir?

6 Numaralı Kompartıman Türk filmlerinden bir tanesi değildir. Finlandiya, Rusya, Almanya ve Estonya’nın ortak yaptıkları yabancı film vizyona girmesi ardından büyük bir ilgi ile karşılaştı. Türkiye’de vizyona girmesi birçok yabancı film hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adeta en baştan en sona kadar farklı bir izlenme keyfi sundu.

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