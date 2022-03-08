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08 Mar 2022 - 19:28

Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Spor Paylaşımıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Buse Görmesin; Yeni Barıştılar!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol’un kardeşi ve Alişan’ın eski aşkı Eda Erol, gündeme güzelliğiyle yine düştü. Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’un paylaşımını görenler ise alev alev yandı! Spor paylaşımıyla bir bakanı bir daha baktıran Eda Erol’a hayranları ise “Aman Alişan’ın eşi Buse Varol görmesin! Yeni barıştılar” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…