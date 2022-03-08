- 08 Mar 2022 - 19:35 G: 08 Mar 2022 - 19:38

Honda Civic Mart Kampanyasını Açıkladı, Gören Herkes Bayilere Koştu! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki Honda’sız İnsan Kalmayacak!

Honda Civic araç almak ya da araçlarını değiştirmek isteyenler için mart ayına özel kampanyasını düzenledi. Öyle bir indirim sundu ki artık Honda Civic arabası olmayan kalmayacak. İşte, detaylar…

Honda markasına ait Civic modelde geçerli olacak kredi kampanyaları belli oldu. Mart ayında da geçtiğimiz aylarda açıklanan kredi kampanyaları hız kesmeden yer almaya devam edecek. Honda tüm araç düşkünleri için merak edilen detayları açıkladı.

Açıklama geneline bakılacak olduğu zaman Honda Civic Sedan’ın tüm ECO paketleri yer alacak. Öyle indirimler olacak ki bu indirimler karşısında resmen aracı olmayan kalmayacak. Sudan ucuz indirimler sayesinde herkes araç sahibi olabilecek.

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08 Mar 2022 - 19:35 - Teknoloji

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