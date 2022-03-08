7 Günde 4 Kilo Vermek Artık Hayal Değil! Kahve İçerek Yaza İncecik Girmek İçin Hazır Mısınız?! Kahve Kürü Detayları Belli Oldu!
Yaz ayları gelirken kilo vermek herkesin hayali, fakat nasıl olacak? Artık dert değil. Sadece kahve içerek tam bir haftada 4 kilo verebileceksiniz. Nasıl mı? İşte, detaylar…
Günümüzün en büyük problemlerine bakılacak olduğu zaman kilo herkesin derdi olarak öne çıkıyor. Bazı kişiler yaşadıkları sağlık sorunlarından bazıları iş hayatında çok hareketsiz olmalarından bazıları da sindirim sistemlerinde sorun olmasından kilo alır.
Herkesin ortak buluşma noktası sadece kiloları olur bu tarz insanların. Ama artık dert edilecek bir şey kalmadı. Öyle bir kür bulundu ki sadece kahve içerek kilo verebileceksiniz, hem de aç kalmadan. İşte, yapım aşamaları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
08 Mar 2022 - 19:45 - Sağlık
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.