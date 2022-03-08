Sadakatsiz Dizisinden Volkan Ayrılıyor! Finali Görmeden Tası Tarağı Toplanması İstendi! Vedası Göbek Attırdı; Halay Çektirdi! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den milyonlara güzel haber verildi! Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk’un yolun sonuna geldiği konuşulurken; diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Tası tarağı toplaması istenirken, seyirciler ise bu vedayı göbek atarak karşıladılar! İşte milyonlara halay çektiren o haber!
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Gündeme bomba gibi düşen Sadakatsiz dizisi ilk sezonunda büyük bir beğeni toplamıştı. İkinci sezonda ise büyük bir çakılma yaşamıştı ve final haberi kısa bir süre açıklanmıştı. Şimdi ise dizide çok sevilmeyen Caner Cindoruk’un hayat verdiği Volkan karakterinin çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.