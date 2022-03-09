Şeyma Subaşı Rüzgarları NBA Maçında Esti! Öyle Şeyler Yaptı ki O Hallerini Görenler Maçı Bıraktı Şeyma’yı İzledi!

Özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren, Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı olay kadın olmaya devam ediyor. Magazin gündeminde ismi bir hayli geçen isimlerden birisi olurken adeta kendisi için eğlenmek olsun, başka bir şey olmasın yeter. Her yer bitti bu sefer de NBA maçları mı kaldı diye sosyal medya platformlarının en çok eleştirilen konusu haline gelen olay görüntüler herkesi şok etti.

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