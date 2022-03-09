Şeyma Subaşı Rüzgarları NBA Maçında Esti! Öyle Şeyler Yaptı ki O Hallerini Görenler Maçı Bıraktı Şeyma’yı İzledi!
Şeyma Subaşı kendine hakim olamadı, yine yaptı yapacağını. Bir türlü yerinde durmak bilmeyen güzel fenomen bu sefer öyle bir şey yaptı ki resmen NBA maçına bile gölge düşürdü. İşte, o anlar…
Özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren, Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı olay kadın olmaya devam ediyor. Magazin gündeminde ismi bir hayli geçen isimlerden birisi olurken adeta kendisi için eğlenmek olsun, başka bir şey olmasın yeter. Her yer bitti bu sefer de NBA maçları mı kaldı diye sosyal medya platformlarının en çok eleştirilen konusu haline gelen olay görüntüler herkesi şok etti.
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09 Mar 2022 - 10:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.