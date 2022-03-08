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08 Mar 2022 - 20:25

Hande Erçel Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Gören Mest Oluyor; Yine Fizik Şov Yaptı! Bakanlar Gözlerini Alamıyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme güzelliğiyle bomba gibi düştü. Öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarının yürekleri resmen hopladı! Görenleri mest eden Hande Erçel, yine ve yeniden fizik şov yaptı! Bakanların gözlerini alamadığı Hande Erçel, nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…