Hande Erçel Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Gören Mest Oluyor; Yine Fizik Şov Yaptı! Bakanlar Gözlerini Alamıyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme güzelliğiyle bomba gibi düştü. Öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarının yürekleri resmen hopladı! Görenleri mest eden Hande Erçel, yine ve yeniden fizik şov yaptı! Bakanların gözlerini alamadığı Hande Erçel, nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle sosyal medyayı sallayan ve kariyer basamaklarını 3’er 5’er çıkan Hande Erçel, güzelliğiyle milyonları mest etti. Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Hande Erçel, nefesleri kesmeyi başardı. Güzel oyuncunun paylaşımı ise gündemde bomba gibi bir etki yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.