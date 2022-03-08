Survivor Ünlüler Takımı O İsmin Ağzını Burnunu Kıracak! “Bu Kadarı da Pes!” Öyle Bir An Yaşandı Ki; Acun Ilıcalı Görse… Sosyal Medya Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ünlüler takımını karıştıracak bir olay yaşandı! Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları “ağzını burnunu kıracaklar” yorumunda bulundu! Survivor tarihinin böyle bir anı hiç görmediği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın görse şok olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte sosyal medyayı sallayan o olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Ünlüler olurken; Gönüllüler takımı ise Yasin Obuz’u potaya göndermişlerdi. Ödül oyununun oynandığı anlarda Ünlüler takımını karıştıran bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.