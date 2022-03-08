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08 Mar 2022 - 20:43

Survivor Ünlüler Takımı O İsmin Ağzını Burnunu Kıracak! “Bu Kadarı da Pes!” Öyle Bir An Yaşandı Ki; Acun Ilıcalı Görse… Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ünlüler takımını karıştıracak bir olay yaşandı! Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları “ağzını burnunu kıracaklar” yorumunda bulundu! Survivor tarihinin böyle bir anı hiç görmediği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın görse şok olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte sosyal medyayı sallayan o olay!